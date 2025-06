Biker muss wegen Fußgänger Vollbremsung hinlegen

Gegen 6.40 Uhr am Donnerstag überquerte ein männlicher Fußgänger in Innsbruck-Wilten in der Nähe des Hauptbahnhofes die Straße, offenbar ohne nach links oder rechts zu schauen. Denn sein Handeln hatte zur Folge, dass ein Motorradfahrer (60), der mit seinem Leichtmotorrad unterwegs war, eine Vollbremsung hinlegen musste und dadurch stürzte.