„Ich soll Worte finden, wofür es keine Worte gibt“

Der fürchterliche Amoklauf in einer Grazer Schule stellt eine Zäsur in der Geschichte der steirischen Landeshauptstadt dar. Zehn Menschen wurden aus dem Leben gerissen. Nun wendet sich eine Mutter, deren Kind eine der betroffenen Klassen besucht, mit bewegenden Worten an die Öffentlichkeit. Der „Krone“ stellte sie den Brief zur Verfügung.