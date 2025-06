Absagen? „Nein, wir gehen voran und unterstützen“

Nach den schrecklichen Vorfällen in Graz hieß der erste Impuls dann aber eigentlich Absage des Events. „Der zweite Impuls war dann aber, dass wir in Richtung der Opfer des Amoklaufs, in Richtung der Angehörigen einen Zweck für dieses Event finden wollen. Etwa in Richtung Mobbingprävention. Das war unser Antrieb, wir wollen vorangehen und unterstützen.“