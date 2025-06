Lehrer, Schulwart und Polizisten retteten Leben

Ja, es ist einfach unvorstellbar, was an jenem sonnigen Dienstagvormittag um 10 Uhr in der Stadt an der Mur passiert ist. Immer mehr Details vom Amoklauf sickern durch, der noch weit mehr Opfer fordern hätte können, wenn Schul-Verantwortliche und Einsatzkräfte nicht so rasch reagiert hätten! Als die ersten Schüsse fielen, die viele noch für Böller hielten, erkannte der Schulwart des BORG den Ernst der Lage. Er riss die Türen der Klassenzimmer auf, schrie „Raus, raus!“ und brachte die Jugendlichen, so schnell es ging, in den Schulhof. Dort versteckten sich die panischen Mädchen und Buben vor dem Täter.