Grazer Gymnasium bleibt bis Montag geschlossen

Amoklauf, Bombendrohung, Brandalarm: An den steirischen Schulen müssen Lehrer und Schüler für den Ernstfall gewappnet sein. Daher finden auch regelmäßige Trainings in den Bildungseinrichtungen statt, so auch am Gymnasium in Rein. „Sämtliche Informationen zu den Szenarien gehen regelmäßig an das Lehrerkollegium“, berichtet Direktorin Renate Oswald.