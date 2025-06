Erste Bilanz nach Amok-Einsatz: „Belastung extrem“

„Einsatz mit elf Toten nicht erfolgreich“

Das rasche Lokalisieren und Binden des Täters sei dann oberstes Ziel, es zählt hierbei die Geschwindigkeit. „Die Kollegen warten im Ernstfall nicht auf Verstärkung, sondern gehen sofort in das Objekt. Die Suche des Täters ist primäres Ziel, um den Schutz der Opfer zu gewährleisten“, führt Takacs aus. „Der Amoklauf in Winnenden war ausschlaggebend für das neue Einsatzmodell in Graz“, so Treibenreif. Cobra-Beamte stellten sich selbst in den Dienst und fuhren auf die Dienststelle, um die Kollegen zu unterstützen.