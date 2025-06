Frederik und Mary starten Besuch in Faröer-Tracht

Zum Auftakt in der Hauptstadt Tórshavn entstiegen Frederik und Mary dem königlichen Schiff Dannebrog in der traditionellen Nationaltracht der Färöer. Ein Anblick, der unweigerlich Assoziationen mit alten Märchenfilmen weckte! Besonders Königin Marys Kleid mit dem wallenden Umhangmantel erinnerte stark an Elsa oder Anna aus dem Disney-Kultfilm „Die Eiskönigin“.