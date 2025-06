Nova Rock findet statt – mit Schweigeminute

„Die Musik spielt dort, wo die Worte versagen“

Das Programm des Sommernachtskonzerts in Schönbrunn am Freitag in Wien wird den Umständen entsprechend ebenfalls leicht adaptiert. „Die Musik spielt dort, wo die Worte versagen. Aus unserer tiefsten Bestürzung heraus werden wir dem Sommernachtskonzert das ,Air‘ von Johann Sebastian Bach voranstellen. Wir bitten danach um eine Schweigeminute für die Opfer des Attentats von Graz und sind in Gedanken bei den Hinterbliebenen und Freunden“, so der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer.