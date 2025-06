Nach Amoklauf: Events werden reihenweise abgesagt

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) rief eine bundesweite dreitägige Staatstrauer aus, die Stadt Graz will bis Ende nächster Woche alle Veranstaltungen auf Eis legen. Nicht stattfinden werden zudem am Dienstag die Veranstaltungen im Literaturhaus Graz und im Next Liberty. Bis inklusive Donnerstag werden in Oper Graz und Schauspielhaus Graz keine Vorstellungen stattfinden. Auf der Kasemattenbühne wäre für Donnerstag ein Großevent geplant gewesen – die Veranstalter entschieden sich dazu, „Aut of Orda“ von Paul Pizzera abzusagen. Auch die für kommende Woche geplante Präsentation des heurigen Ski-Opening-Stars in Schladming ist bereits verschoben.