Politspitze unter Tränen: „Tat trifft uns alle“

Es sei ein „unfassbarer Gewaltexzess“ in Graz, ein „dunkler Tag in der Geschichte des Landes“. Bundeskanzler Christian Stocker, Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Mario Kunasek und Bürgermeisterin Elke Kahr traten mit weiteren Politik- und Behördenvertretern vor die Presse, um zum Amoklauf am Grazer BORG mit zehn Toten Stellung zu beziehen. Die Politspitzen des Landes hatten mit den Tränen zu kämpfen.