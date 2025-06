„Mit Schuldzuweisungen sehr vorsichtig sein“

Die Täter seien jedoch zuvor oft völlig unauffällig. „Mit Schuldzuweisungen muss man sehr vorsichtig sein“, betonte Haller daher in Bezug auf das Umfeld. Er habe den Täter von Graz auch nicht untersucht, hielt er fest. Hinter den zahlreichen Bombendrohungen gegen Schulen in jüngster Zeit stecke jedenfalls „eine andere Psychologie“, sagte der Experte auf Nachfrage. Sein Mitleid gelte den Angehörigen der Opfer von Graz. Es sei „das Schlimmste, was einem Angehörigen oder Elternteil passieren kann“, drückte er sein „Entsetzen“ und „tief empfundenes Beileid“ aus.