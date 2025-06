Blutspende-Ansturm: „Wir warten bis Mitternacht“

Das Jufa-Hotel ist eingebettet in einen kleinen, idyllisch angelegten Garten, in dem man die Vögel zwitschern und den Brunnen plätschern hört. Nicht so am heutigen Dienstag. Schon ab 14 Uhr ist die kleine Zufahrt mit Autos verstopft, stauen sich die Fahrzeuge in der gesamten Idlhofgasse. Ab 13 Uhr läuten die Telefone der freundlichen Rezeptionisten auf Dauerschleife, geduldig wird mit „Blutspenden erst ab 16 Uhr bitte“ geantwortet.