Amoklauf: Unser ganzes Land trägt jetzt Trauer

Zutiefst erschüttert von dem Amoklauf am Grazer BORG reagierte am Dienstag kurz nach der Tragödie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Diese furchtbare Tat lässt einen sprachlos zurück. Mein ganzes Mitgefühl gilt den Opfern, ihren Familien und all jenen, die derzeit um verletzte Angehörige bangen.“ Das Burgenland zeigte sich solidarisch mit den Betroffenen.