ÖSV verliert Medaille: „Das macht mich stutzig!“

„Ich weiß nicht, ob er schuldig ist oder nicht“

„Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum wir schlauer sind und wissen, ob es wirklich so war oder nicht, oder ob jemals die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Es ist natürlich ein großes Fragezeichen“, meint Klapfer im ORF-Interview. „Ich weiß nicht, ob er (Anm. d. Red.: Mario Seidl) schuldig ist oder nicht. Wenn da Klarheit in das Ganze reinkommt, dann ist das natürlich ein Riesenschaden für den ganzen Sport. Und menschlich brauchen wir dann gar nicht weiterreden, das ist dann für mich sowieso erledigt. Ich hoffe trotzdem für den Sport, dass das Ganze für den Mario ausgeht. Die Zukunft wird es zeigen.“