Polizei am Nova Rock: „Wir haben alles im Griff“

Schon am Pfingstmontag sind die Fans im Caravan-Konvoi in Nickelsdorf angereist. Als sich tags darauf im Grazer BORG die tödlichen Szenen abgespielt hatten, trafen zeitgleich die ersten Camper in Scharen auf dem Festivalgelände ein. Mittwoch zu Mittag tummelten sich bereits 80 Prozent der zu erwartenden Ticketbesitzer auf den Pannonia Fields. „Alles läuft friedlich ab“, sagte Kontrollinspektor Ludwig Goldenitsch, zentrale Schaltstelle der Polizei mitten unter den Besuchern. Jeden Tag ist mit mindestens 50.000 Fans zu rechnen. Dazu kommen am morgigen Donnerstag noch zusätzlich Tausende Tagesgäste.