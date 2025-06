Salzburg „mit ganz anderen Dingen konfrontiert“

Ihr „Basecamp“ schlagen die Salzburger in New Jersey auf, von wo es per Flugzeug nach Cincinnati (am 18. Juni gegen Pachuca) und Washington (22. Juni gegen Al-Hilal) bzw. Bus nach Philadelphia (26. Juni gegen Real Madrid) geht. „Wir investieren einen Millionenbetrag in Flüge, Hotels und Trainingsfacilities bzw. in die Vorbereitung vor Ort. Das muss man schon auch mitberechnen“, rechnete Geschäftsführer Reiter vor. Sorgen, die freilich alleine das Startgeld von 12,8 Mio. US-Dollar (11,22 Mio. Euro) mehr als wettmacht. Dass Salzburg die kleinste Summe der zwölf europäischen Teilnehmer (zwischen 12,8 und 38,2 Mio. Dollar) bekommt, sei erwartbar. „Die Ausschüttung der Startgelder spiegelt die Bedeutung der Vereine auf einer globalen Ebene und also die Marktrealität wider“, betonte der 54-Jährige, der die wirtschaftlichen Geschicke des Klubs seit 2017 lenkt.