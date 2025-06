Auf einen Sprung nach Singapur

Sechs Millionen Menschen leben auf der Insel zwischen Südchinesischem Meer und Indischem Ozean. Die „Löwenstadt“, so die Übersetzung, zeigt sich von oben als Melange aus Moderne und Kolonialvierteln wie Chinatown und Little India. Dazwischen laden Grünoasen voller Orchideen wie der Botanische Garten oder Gardens by the Bay zum Verweilen ein.