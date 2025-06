Neuer Reisepass: „Günstige“ Termine sind fast weg

Mit 1. Juli wird es amtlich teurer: Dann kostet der neue Reisepass 112 Euro – das ist ein ordentlicher Sprung vom bisherigen Preis von 75,90 Euro. Kein Wunder also, dass sich in den Bezirkshauptmannschaften und im Magistrat Eisenstadt derzeit die Menschen die Klinke in die Hand geben. In Oberwart, wo der Andrang besonders groß ist, wurden heuer bis 7. Juni 285 Pässe mehr ausgestellt als im Vorjahres. „Es gibt viele, die ihren Reisepass jetzt erneuern, obwohl er erst in drei Jahren abläuft“, erklärt Bezirkshauptmann Peter Bubik. Rund 160 Termine pro Woche werden abgewickelt und trotzdem ist das System am Limit: Der nächste freie Termin ist laut Online-Kalender erst am 24. Juli zu haben.