Diebin hat Uhren, Ringe und Ketten im Visier

Polizei bittet um Hinweise

Die gesuchte Frau scheint in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland aktiv zu sein. Sie erzählte etwa, aus Klagenfurt zu sein und dort ein Antiquitätengeschäft eröffnen zu wollen. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Burgplatz in Wiener Neustadt, 059/133 3391 135.