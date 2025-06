Williams gibt Seelen-Striptease vor 60.000 Fans

Dabei bezog sich der heute sichtlich gesündere Sänger auf eine Zeit in seinem Leben, in der er mit Depressionen, Alkohol, Drogen und Angstzustände zu kämpfen hatte. In seinem Biopic „Better Man“ verarbeitete er diese dunkle Phase und geht heute befreit durchs Leben. „Ich mochte mich nicht besonders. Ich hasste mich geradezu und habe versucht, mich mit Alkohol und Drogen zu zerstören. Ich war sehr negativ, fühlte mich nie gut genug und konnte keine Liebe annehmen. Heute bin ich gütiger zu mir, erlaube mir mal falsch zu liegen und kann mir Fehler verzeihen. Ich habe mehr Disziplin, kann die Dinge annehmen, wie sie sind und muss nicht immer alles hinterfragen. Ich bin noch nicht am Ende des Rennens angekommen, aber auf der Zielgeraden – und diesmal gewinne ich“, sagte er dazu gegenüber der deutschen „Gala“.