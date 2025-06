Diese Regierung – das Letzte | Schellhorn bleibt

Diese Regierung – das Letzte. Sie sind zum Teil ganz schön heftig, die Reaktionen auf meinen gestrigen Newsletter und den ähnlich lautenden „Brief an die Leser“ in der Sonntagsausgabe der „Krone“ und auf krone.at. Der Text bezog sich auf das bevorstehende 100-Tage-Jubiläum der schwarz-rot-pinken Bundesregierung sowie eine Meinungsumfrage, nach der die Österreicher überraschend zufrieden mit dieser Regierung sind und mit überwiegender Mehrheit glauben, diese würde die ganze Periode, somit bis Herbst 2029, halten. Zugespitzt formuliert hatte ich geschrieben, vorerst reiche wohl, „brav und unauffällig zu arbeiten und wenig öffentlich zu streiten“. In den Hunderten Postings dazu lässt sich eine eindeutige Tendenz ablesen, zugespitzt formuliert kann man herauslesen: Diese Regierung ist doch das Letzte. Was lernen wir aus den vielen, heftigen Reaktionen? Österreich ist längst in zwei Lager geteilt. Einerseits jene, die mit dieser weitgehend glanzlosen Regierung halbwegs zufrieden sind, andererseits jene, die sie mit aller Vehemenz ablehnen. Da geht ein Graben durch die Bevölkerung, der sich wohl nicht mehr schließen lässt.