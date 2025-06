Bei WM packt Vadlau das Olympiaboot wieder aus

„Keine Ausreden mehr“

Haberl ergänzt: „Bei der EM waren wir mit dem Mast unzufrieden – jetzt gibt es keine Ausreden mehr!“ Im Quali-Prozess für Olympia-2028 in Los Angeles wird das Revier in Polen eine wichtige Rolle spielen – beim Weltcup 2027 werden dort die ersten Quotenplätze für die Spiele in den USA vergeben.