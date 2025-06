„Es kann nicht sein, dass Biber alles verzögern“

Die Spuren des Hochwassers haben auch enorme Schäden an der Infrastruktur hinterlassen – zerstörte Brücken, weggespülte Stege. Was geblieben ist, sind nicht nur Schutt und Sorgen, sondern auch ein klarer Auftrag: So darf das nie wieder passieren! „Ohne die finanzielle Unterstützung des Landes hätten wir das nicht stemmen können“, sagt Bürgermeister Hans Unger. „Ein herzliches Dankeschön an Landeshauptmann Doskozil für die Soforthilfe.“