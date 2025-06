Ex-Kicker erlebte Tragödie: „Einschlag hinter mir“

„Wir waren live drauf, hatten keine Infos und mussten das Spiel kommentieren. Es war in den Minuten der völligen Ungewissheit sehr schwierig, den Fokus zu behalten“, so Kroos weiter. Erst nach dem Spiel wurde er über die Hintergründe informiert, die ihn weiterhin beschäftigen: „Es ist auch am Tag danach bedrückend. Ich bin froh, dass ich nichts gesehen habe. Ich kann den Angehörigen nur mein Mitgefühl und Anteilnahme aussprechen.“