Reichert und Frimmel sind Handballer des Jahres

Die für den Thüringer HC spielende Reichert war in der abgelaufenen Saison mit 246 Toren beste Werferin in der deutschen Frauen-Liga. Der im Männer-Team in Abwesenheit des verletzten Mykola Bilyk als Kapitän agierende Frimmel (Szeged) setzte sich in der Wahl gegen Lukas Hutecek (Lemgo) und Lukas Herburger (Füchse Berlin) durch.