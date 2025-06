Radeln wie ein Weltmeister im Burgenland

Lassen wir an dieser Stelle den unvergleichlichen Karl Igl hochleben. Der heute 80-Jährige war Schrittmacher. Stets in Lederkluft gewandet, drehte er 13 Jahre lang seine Runden auf Fahrradbahnen. Stehend. Auf dem Motorrad. Hinter Igl hechtete der „Specht“ auf seinem Rennradl hinterher, im Windschatten, und wurde dreimal Weltmeister. Die markante Nase hat sich Roland Königshofer nie operieren lassen. Davon konnten sich Erwachsene und Kinder in Eisenstadt ein Bild machen.