Premier-League-Stürmer musste wieder gehen lernen

Knapp dem Tod entgangen

Am 7. Dezember 2024 prallte der West-Ham-Star mit seinem Ferrari am Weg zum Training gegen einen Baum. Der Jamaikaner verlor inmitten eines Sturmes die Kontrolle über seinen Wagen und stecke daraufhin fast 45 Minuten im Wrack fest. Dem Tod entging er dabei nur knapp. „Ich hatte die Bilder gesehen, in Wirklichkeit war es zehnmal schlimmer“, beschrieb Antonio.