Mit Vivaldi im Doppelbett der göttlichen Abgründe

Stellen Sie sich vor, Sie werden plötzlich vom Bett in ihrem Nullachtfünfzehn-Hotelzimmer verschluckt – und in der Unterwelt wieder ausgespuckt! So passiert es Orpheus und seinen Kollegen aus den „Metamorphosen“ im Haus für Mozart. Dort hat Regisseur Barrie Kosky fünf der Gedichte Ovids zu einer Szenenabfolge kompiliert. Gemeinsam mit Dirigent Gianluca Capuano wurden diese dann mit 45 Vokal- wie Instrumental-Kompositionen Vivaldis zum Pasticcio verbrämt. Ein bis heute gültiges Prinzip. Siehe Jukebox-Musicals wie „Mamma Mia“ oder „Rock Me Amadeus“, wo ein Handlungsgerüst als Abschussbasis für ein Hit-Feuerwerk dient.