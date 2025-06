Leona König: „Jedes Kind hat seine Geschichte“

„Krone“: Leona, von 15 talentierten Kindern treten schlussendlich neun heute Abend im Finale beim Kampf um die „Goldene Note“ an. Wie hast du diese Reise bislang erlebt und worauf kommt es jetzt besonders an?

Leona König: Für mich beginnt die Reise schon ein Jahr davor. Ich begleite alle Bewerberinnen und Bewerber persönlich, höre sie mir an, teile sie in Kategorien ein und leite ihre Videos an unsere Fachjury weiter. Die besten 15 kommen ins Semifinale – ab dann liegt die Entscheidung, wer ins große Finale einzieht, bei den Jurorinnen und Juroren. Besonders wichtig ist mir, dass die Kinder bei der Stückwahl mitbestimmen dürfen. Wir fragen sie, was sie gerne spielen möchten, und versuchen das bestmöglich umzusetzen. Vor der Show haben sie Proben mit einem Orchester, bei denen ihre Stücke aufgenommen werden – diese Aufnahmen werden dann bei der großen Live-Show als Playback verwendet. Das gibt den Kindern Sicherheit, weil sie mit ihrer eigenen Orchesterbegleitung auftreten können. So wachsen sie Schritt für Schritt in das Ereignis auf der großen Bühne hinein – mit Freude, Selbstvertrauen und echter Begeisterung.