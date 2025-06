Weltrekord in Holz am Flughafen Schwechat

Betrieben wird das Hotel künftig von der Berliner „Revo-Hospitality-Group unter der Marke „Vienna House, Easy by Wyndham“. Mit seiner Lage direkt an der B 9, unweit des VIP- und General-Aviation-Terminals, richtet sich das Haus an Geschäftsreisende, Flugcrews und Städtetouristen gleichermaßen.