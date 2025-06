Lebensrettung in schwindelerregender Höhe

Höchst dramatischer Einsatz für die Florianis in Biedermannsdorf in Niederösterreich! Wegen eines lebensbedrohlichen medizinischen Notfalls in einer Wohnung hatte die Polizei umgehend Rettung und Feuerwehr alarmiert. Doch die Tür war mehrfach versperrt – kein schnelles Durchkommen möglich.