Dieser Strandkicker kümmert sich um Marko

Transfer in die 4. italienische Liga

Nun gilt Riccardis Fokus aber voll dem Duell mit WM-Quali-Gruppenfavorit Österreich. Und er freut sich vor allem auf das nahende Aufeinandertreffen mit Marko Arnautovic. „Zuerst Dzeko, jetzt Arnautovic. Es sind wirklich sehr, sehr spannende Tage für mich!“ Und es wird für ihn auch weiter spannend bleiben. Denn nach einer starken Saison in San Marinos Liga mit seinem Verein La Fiorita (fünf Tore in 29 Spielen) wechselt Riccardi nun in die vierte italienische Liga! Beim Klub Imolese will er weiter an seinem Traum basteln, eines Tages in der Serie A und vielleicht sogar bei Juventus Turin spielen zu dürfen! Mit einer starken Leistung gegen Österreich und Arnautovic, Marcel Sabitzer & Co. könnte Riccardi aber noch bessere Werbung für sich machen.