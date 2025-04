Jetzt gehen beim Sacher in Graz die Lichter aus

Spanien am „KJP“ und ein Spa in der City

Bereits eröffnet hat seit Kurzem die Tapas-Bar Cielo (Spanisch für Himmel) am Kaiser-Joserf-Platz. Stilecht werden zu den Köstlichkeiten natürlich Vino, Cerveza oder Sangria geschlürft. Entspannung pur bietet dafür das ebenfalls erst eröffnete Spa in the City in der Sporgasse. „Deine Auszeit. Mitten in der City“, verspricht der Werbeslogan.