Der FC Dornbirn fordert volle Aufklärung

„Krone“-Recherchen ergaben, dass sich der Vorfall am Dienstag vor zwei Wochen im Klubheim des SC Hatlerdorf ereignet hatte. Die Aktion des Funktionärs, der wohl einen Waffenpass besitzt, soll sich laut Angaben verschiedener Augenzeugen abweichend abgespielt haben, als in den Lokalmedien dargestellt, wesentlich weniger dramatisch jedenfalls. Was den Zwischenfall aber nicht verständlicher macht. Der Betroffene bestreitet die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.