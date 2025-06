Schwaiger tritt sein letztes Engagement an

„In den kommenden Wochen geht es darum, im Klub alle wichtigen Personen kennenzulernen und dann werden wir gemeinsam arbeiten und angreifen“, sagte der 52-Jährige gegenüber der „Krone“. Den Fokus setze er dann freilich auf die Kaderplanung, hofft man der kommenden Saison auf den großen Wurf. „Wir wollen einen Kader zusammenstellen, der Spiele gewinnt. Am Ende wollen wir natürlich ganz oben dabei sein“, so Schwaiger, der mit Verteidiger Gabriel Lukacevic und Stürmer Sebastian Hölzl gleich zwei Topspieler mit an den Untersberg bringt. Ersterer schnürte seine Schuhe bereits in der abgelaufenen Saison im Team von Cheftrainer Arsim Deliu.