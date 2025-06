Spielplatz scheint gerettet: Bauprojekt gestoppt!

Sogar Landespolitik eingeschaltet

Weil in der Sache nichts weiterging, wurde die Initiative nun sogar beim Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ) vorstellig. Dieser äußerte sich wie folgt: „Was meine persönliche Haltung betrifft, so ist es mir ein zentrales Anliegen, kindgerechte, naturnahe Räume zu bewahren. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass Gemeinden oft vor komplexen Entscheidungsprozessen stehen, in denen unterschiedliche Interessen – etwa Flächenwidmungen, Wohnraumbedarf oder infrastrukturelle Entwicklungen – sorgfältig gegeneinander abgewogen werden müssen“, meinte Wohlgemuth.