Kärntens Alarmplan für den Strahlen-Ernstfall

Die Nuklearkatastrophe von Fukushima ist nun schon 14 Jahre her, damals stand das Thema Strahlenschutz medial zuletzt so richtig im Mittelpunkt. Damit Kärnten nicht völlig planlos dasteht, falls es in unseren Breiten einmal zu einer ähnlichen Katastrophe kommt, werden seitens des Landes Vorkehrungen getroffen. Vordenker des Strahlenschutzes ist Rudolf Weissitsch.