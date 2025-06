Grazer Kicker-Brüder sind Kult auf der Insel

Wenn Austria Puch am Samstag in der 1. Klasse Mitte A gegen Hitzendorf II antritt, geht eine weitere Saison im Leben von Puch-Legende Henry Darko zu Ende. Der 43-jährige Grazer mit ghanaischen Wurzeln blickt auf eine besondere Karriere zurück. Schon 1999 dockte er bei Austria Puch an. Dann aber ging es nach England.