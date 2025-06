Klagenfurter Hallenbad-Krimi spitzt sich weiter zu

Vizebürgermeister Ron Rabitsch und seine Finanzreferentin Constance Mochar haben das Minus im Haushaltsbudget von 40 Millionen Euro auf derzeit 5,4 Millionen reduziert. „Bis Sommer soll es ein Budget geben!“ In der Hallenbadcausa setzt sich Rabitsch für das große Sportbad am Südring ein. „Mit dem Olympiazentrum zusammen kostet es 72 Millionen Euro, das Bad allein macht davon 50 Millionen aus. So viel zahlt die Stadt. Die Mehrkosten werden von den Stadtwerken übernommen. Acht Millionen sind schon für Planungen verbraucht“, so Rabitsch. „Vom Hallenbad-Kredit sind noch 42 Millionen Euro verfügbar. Wir drücken dafür beim Veranstaltungszentrum die Stopptaste. Es wird aufgeschoben. Dadurch spart sich die Stadt fünf Millionen. Das ist mit dem Konsolidierungsbeirat besprochen. Der Vorsitzende Harald Kogler ist zugleich Messepräsident, hat sich für befangen erklärt.“