Die Burgenländer sind reif für die (Urlaubs-)Insel

Burgenländer nutzen Sparangebote

Das kann auch Michaela Borenich, Filialleiterin des ersten österreichweiten „Ruefa Stores“ in Eisenstadt, bestätigen: „Rund 58 Prozent geben in unseren Umfragen an, dass die Teuerung definitiv die Urlaubsplanung beeinflusst. Sieben Prozent können aufgrund der sich ändernden Wirtschaftslage in nächster Zeit gar nicht verreisen. Und auch viele andere Burgenländer ziehen All-inclusive-Angebote, günstigere Last-Minute-Angebote, Urlaub in der Nebensaison oder Ferienwohnungen mit Selbstversorgung in Betracht“, wenn sie nicht schon vorab den Frühbucherbonus genutzt haben.