Biker in Wald katapultiert – dann zurückgekämpft

Ereignet hatte sich der fatale Unfall bereits am späten Samstagnachmittag. Der 24-jährige Einheimische war mit seinem Motorrad auf der Kühtaistraße von Kühtai kommend in Richtung Oetz unterwegs. Im Bereich der Kehren nach Ochsengarten sei der Biker dann in einer Linkskurve im Gemeindegebiet von Haiming von der Straße abgekommen, berichtete die Polizei.