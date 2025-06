Vater soll Sohn gewaltsam die Haare rasiert haben

Wegen seiner mehr als fragwürdigen „Erziehungsmethoden“ musste sich am Dienstag ein dreifacher Familienvater am Straflandesgericht verantworten. Die Vorwürfe, mit denen der in Graz lebende Vietnamese konfrontiert ist, wiegen schwer. So soll der 55-Jährige vor seiner damals 16-jährigen Tochter mit einem japanischen Küchenmesser herumgefuchtelt und ihr gedroht haben, er schneide ihr die Gliedmaßen ab und werde sie umbringen. Anschließend soll er sie noch gewürgt haben.