Weltenbummler, Edelzangler und super-sympathisch!

Darko Bodul verkörpert viele Eigenschaften und hat in seiner noch laufenden Karriere einiges erlebt. In „Legionär on air“ spricht der 36-Jährige, der in Bosnien geboren wurde, über seinen frühen Wechsel nach Holland, Glanzzeiten bei Sturm Graz, sämtliche Auslandsstationen mit unterschiedlichen Perspektiven und die im vergangenen Jahr gegründete Icon League!