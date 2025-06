Hohe Glaubwürdigkeit muss ÖFB-Team nun bestätigen

Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern und San Marino. Keiner unserer Gegner liegt im FIFA-Ranking unter den Top 40, Österreich immerhin auf Position 22. Noch nie startete Rot-Weiß-Rot als klare Nummer eins in eine WM-Qualifikation, bereits Ende März war der Start am Samstag mit 45.000 Fans ausverkauft. Trotz der Enttäuschung in der Nations League ist die rund um die EM in Deutschland entfachte Euphorie nicht abgeflacht. Das Team zieht, Christoph Baumgartner & Co. haben sich unter Ralf Rangnick hohe Glaubwürdigkeit erarbeitet. Die müssen die Profis bestätigen, um den Fußball in Österreich voranzutreiben.