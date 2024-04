Öffis: Wien bekommt keine neue U-Bahn mehr

„U-Bahnen sind gesamtheitlich betrachtet sehr umweltverträglich“, sagen die Wiener Linien. Nachsatz: Bei der Realisierung haben Straßenbahnen bezüglich Dauer, Komplexität und Ressourceneinsatz (Beton, Stahl etc.) die Nase vorne. Denn während U-Bahnen mehrere Jahre Bauzeit und umfangreiche Tiefbauarbeiten erfordern, könnten die neuen Linien 12 und 27 oder der Ausbau der Linie 18 in rund eineinhalb Jahren Bauzeit an der Oberfläche errichtet werden. Reinagls Vision: Wien soll Tramhauptstadt der Welt werden. Aktuell existiert hier das sechstgrößte Straßenbahnnetz der Welt – mit 28 Linien und einer Betriebslänge von 171 Kilometern.