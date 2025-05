Imker rettete riesigen Bienenschwarm am LKH Graz

Ungewöhnliche Neuigkeiten vom Grazer Uniklinikum: In der Nacht auf Freitag wurde in der Hauptallee ein riesiger Bienenschwarm geborgen. Eine aufmerksame Patientin hatte vor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe einen ungewöhnlichen „Untermieter“ in einem Baum entdeckt – geschätzte 40.000 Bienen hatten sich dort niedergelassen. Dank ihrer Meldung wurde eine „Rettungskette“ in Gang gesetzt.