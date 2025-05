Klingender Schulterschluss im Gemeindebau

Im Pensionisten-Wohnhaus Haus Liebhartstal in Ottakring erklangen dieser Tage Walzer und Polkas. Anlass ist das 125-jährige Bestehen der Wiener Symphoniker. Diese gehen der Frage nach, wie Menschen in Wien feiern – und welche Rolle Musik dabei spielt. In kreativen Workshops erarbeiteten die Generationen gemeinsam ein vielseitiges Programm – von Glenn Miller über Brahms bis hin zur „Tritsch-Tratsch-Polka“.