Willkommen im größten Fahrerlager der Welt

Neun Grad, dicke Wolkendecke, leichter Nieselregen – klassisches Erzberg-Wetter empfing am Freitag die mehr als 1000 Starter beim verspäteten Start des ersten Prolog-Laufs zum Rodeo. Seit fünf Uhr in der Früh hatten die Veranstalter gekämpft, um die Schäden der vorangegangenen Nacht zu beseitigen, die Strecke wieder in Stand zu setzen.