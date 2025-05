Mindestens ein Verkehrstoter pro Tiroler Bezirk

32 Menschen kamen im Vorjahr bei Verkehrsunfällen in Tirol ums Leben. Dabei gab es in jedem Bezirk Todesopfer zu beklagen. Während in Innsbruck und und den Bezirken Landeck, Reutte und Schwaz jeweils zwei Todesopfer zu beklagen gab, lag die Zahl im Bezirk Innsbruck-Land sogar bei sieben.