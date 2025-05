Tesla-Verkäufe in Europa haben sich halbiert

Jeder dritte Neuwagen in EU ist Hybridfahrzeug

Gut jeder dritte Neuwagen in der EU ist inzwischen ein Hybridfahrzeug, dessen Batterie während der Fahrt geladen wird. Zählt man Plug-In-Hybride dazu, deren Batterie zusätzlich an der Steckdose geladen werden kann, sind es gut 43 Prozent und damit mehr als reine Verbrenner, die nur noch auf einen Marktanteil von gut 38 Prozent kommen.